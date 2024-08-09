В Самаре обсудили переход на оплату тепла только в отопительный сезон

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Руководители Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с главой регионального центра «ЖКХ Контроль» и старшими по домам приняли участие в круглом столе по вопросам оплаты тепла по факту потребления и установке общедомовых приборов учета. Эксперты обсудили порядок перехода жилых домов на схему 1/7, а также преимущества для граждан, выбравших такой способ расчета за энергоресурсы.

«В со­ответствии с законодатель­ством РФ возможны два способа оплаты за тепловую энергию: равными долями в течение 12 месяцев и опла­та по показаниям общедо­мовых приборов учёта в течение отопительного периода. Если та­кое решение не принято на уровне субъекта РФ, способ оплаты выбирает общее собрание собственников многоквартирного дома, - пояснил руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Самарской области Виктор Часовских.

В регионе отопление по факту потребления оплачивают жители 1039 домов. Председатели общедомовых комитетов отмечают преимущества: отсутствие годовой корректировки, возможность оперативно влиять на энергопотребление. Приятный момент – нулевые расходы на отопление 5 месяцев в году.

«Оплата тепла по факту – это возможность контроля начислений и величин потребления. Имея подобную информацию, собственники жилья могут проводить энергосберегающие мероприятия и снижать размер платы за отопление», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Основное условие для перехода на оплату тепла по факту - оснащение дома общедомовым прибором учета (ОДПУ). В Самарской области установкой занимаются специализированные организации по инициативе, как собственников МКД, так и ресурсоснабжающей организации, которая руководствуется федеральным законом №261. ОДПУ устанавливается на тепловом узле, а значит, является собственностью владельцев квартир. Жители дома, в котором есть общедомовой прибор учета, становятся долевыми владельцами этого оборудования. Оплатить работы за монтаж ОДПУ можно как единовременно, так и равными долями в течение 5 лет.

Для расчетов по ОДПУ необходимо обеспечивать их работоспособность и своевременно осуществлять поверку. За этим должна следить УК. Во время круглого стола энергетики настоятельно рекомендовали старшим по домам контролировать состояние ОДПУ, сроки поверки оборудования и вовремя передавать в «ЭнергосбыТ Плюс» данные по объему потребления тепла, что обеспечит корректные начисления за энергоресурсы. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЭнергосбыТ Плюс»