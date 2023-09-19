в Самаре началось подключение социальных объектов к теплу

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Традиционно среди первых объектов, которые начинают снабжать теплом, – детские сады, больницы, дома ребенка и другие здания с круглосуточным пребыванием людей, а затем школы и остальные социальные учреждения.

Несмотря на плюсовые температурные значения, здания все же постепенно остывают, а комфорт горожан – в приоритете. Поэтому подключение объектов к теплоисточникам является одной из первоочередных задач мэрии и ресурсоснабжающих организаций.

В этом году, как и в предыдущие годы, приняли решение – начать отапливать учреждения социальной сферы даже в том случае, если на улице комфортная и теплая погода. Это позволяет плавно войти в отопительный сезон и минимизировать жалобы от населения.

Напомним, что в связи с технологическими особенностями пуска тепла, это процесс не одномоментный, а поэтапный и занимает порядка 2-х недель. В частности, с 25 сентября батареи начнут нагревать и в многоквартирном жилищном фонде.