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В Самаре ищут того, кто займется содержанием контейнерных площадок

19 января 2024 13:52
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В Самаре ищут того, кто займется содержанием контейнерных площадок

На эти цели предусмотрено 60 млн рублей.

В Самаре ищут организацию, которая проследит за контейнерными площадками по всему городу. Контейнеры нужно мыть, красить, собирать выпавший мусор, проводить дератизационную обработку.

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I‑IV классов.

Начальная цена контракта – 59,99 млн рублей. Он будет действовать до конца декабря 2024 года.

Торги пройдут 31 января 2024 года, пишет СитиТраффик.

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