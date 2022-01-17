В Самаре будет временно отключено водоснабжение части частного сектора Октябрьского района

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В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации. 19 и 20 января 2022 года подрядная организация министерства транспорта Самарской области будет проводить врезку переложенного участка водовода д-900.

В период проведения работ с 10.00 19 января ориентировочно до 08.00 20 января будет отключено холодное водоснабжение в частном секторе Октябрьского района по следующим адресам: ул. Кольцевая, 98, 100, 163, 165; Ботанический пер., 3-100; ул. Волгодонская, 1-57; ул. Днепростроевская, 1-41; ул. Донбасская, 13-43, ул. Парашютная, 2-15; Восточный переулок, 26, 28; ул. Финская, 77, 81, 81а, 83, 85, 89, 96; ул. 5-ая Радиальная, 1-36, ул. 6-ая Радиальная, 9, 11, 25-63; ул. Гастелло, 1-11, пер. Арцыбушевский, 1-13; пер. Никитинский, 1-13; ул. Тихвинская, 7, 8; ул. Ак.Павлова, 101.

Рекомендуется сделать запас воды.

19 января 2022 года «РКС-Самара» предоставит три бойлера с питьевой водой. Адреса установки: Финская, 96, Тихвинская, 7, 6-ая Радиальная, 66.

Фото: «РКС-Самара»