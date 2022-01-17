Я нашел ошибку
Главные новости:
По замыслу, с помощью беспилотных летательных аппаратов был обнаружен долговременный укреплённый район неприятеля, хорошо замаскированный в рельефе местности.
Военный спецназ из Самарской области провел учение под Оренбургом
В университете развивают проектное инженерное образование.
СамГТУ подтвердил статус федеральной инновационной площадки
Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности.
Крещение Господне: в этом году в Самаре купель оборудует на Полевом спуске
31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели» по трафику. 
По данным «билайн.аналитика» 31 декабря люди поставили на паузу онлайн-просмотр фильмов
В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации.
В Самаре будет временно отключено водоснабжение части частного сектора Октябрьского района
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
В Самаре за сутки заболели 198 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Мобильной группой Самарской таможни выявлено свыше 17 тонн немаркированного постельного белья.
Крупная партия немаркированного постельного белья изъята самарскими таможенниками 
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре будет временно отключено водоснабжение части частного сектора Октябрьского района

17 января 2022 15:28
98
В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации.

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации. 19 и 20 января 2022 года подрядная организация министерства транспорта Самарской области будет проводить врезку переложенного участка водовода д-900. 

В период проведения работ с 10.00 19 января ориентировочно до 08.00 20 января будет отключено холодное водоснабжение в частном секторе Октябрьского района по следующим адресам: ул. Кольцевая, 98, 100, 163, 165; Ботанический пер., 3-100; ул. Волгодонская, 1-57; ул. Днепростроевская, 1-41; ул. Донбасская, 13-43, ул. Парашютная, 2-15; Восточный переулок, 26, 28; ул. Финская, 77, 81, 81а, 83, 85, 89, 96; ул. 5-ая Радиальная, 1-36, ул. 6-ая Радиальная, 9, 11, 25-63; ул. Гастелло, 1-11, пер. Арцыбушевский, 1-13; пер. Никитинский, 1-13; ул. Тихвинская, 7, 8; ул. Ак.Павлова, 101. 

Рекомендуется сделать запас воды. 

19 января 2022 года «РКС-Самара» предоставит три бойлера с питьевой водой. Адреса установки: Финская, 96, Тихвинская, 7, 6-ая Радиальная, 66.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
17 января 2022  15:22
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
130
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 января 2022  13:54
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
210
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
17 января 2022  13:23
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
219
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
17 января 2022  13:07
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
178
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
17 января 2022  09:54
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
232
Весь список