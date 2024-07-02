В Самаре 42% домов уже подготовили к новому отопительному сезону

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В Самаре полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону, ход работ обсуждали на совещании в понедельник, 1 июля. Работы по перекладке труб в нынешнем сезоне ведут на 24 участках, их протяженность – более 14 километров в двухтрубном исполнении.

— На сегодняшний день специалисты работают на 19 участках. В ближайшее время трудиться начнут и на пяти оставшихся объектах, — рассказал руководитель департамента горхозяйства и экологии Александр Андриянов.

К отопительному сезону уже успели подготовить 4200 домов – 42% от общего количества МКД в Самаре, пишет Самара-КП.