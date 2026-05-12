В российских новостройках и городах-миллионниках летние отключения горячей воды могут исчезнуть

Практика летнего отключения горячего водоснабжения в новостройках и крупных городах РФ может исчезнуть в ближайшие 5-7 лет. Общероссийский план к 2035 году — вдвое уменьшить продолжительность ежегодных отключений. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам парламентария, стандартный срок отключения горячей воды в большинстве регионов — до 14 дней. Но крупные города и регионы, модернизирующие сети, уже сократили его до 10 дней.

«Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции. Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через 5-7 лет», — сказал депутат для ТАСС.