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В России с 1 июля 2025 года произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в среднем по стране они подорожают на 11,9%. Несмотря на это, граждане могут сэкономить на оплате ЖКХ, если будут внимательнее к расходам и воспользуются мерами поддержки.

Повышение тарифов затронет практически все основные коммунальные услуги: отопление, водоснабжение, водоотведение, газ и электричество, а также обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Это обязательные позиции в квитанциях, от которых отказаться нельзя. Рост цен будет неравномерным по регионам, но в среднем индекс составит почти 12%.

Госдума приняла закон, который немного упростит жизнь россиян: крайний срок оплаты коммуналки перенесли с 10 на 15 число месяца, а платежные документы теперь обязаны направлять до 5-го числа (ранее — с 1-го). Это позволит тем, кто получает зарплату после 10-го, оплачивать счета вовремя и не попадать на пени.

Также закон вводит обязательное размещение в ГИС ЖКХ информации об исполнительных производствах по долгам за коммуналку — это повысит прозрачность работы приставов. Однако есть и риски: управляющие компании и ресурсоснабжающие организации теперь позже получат деньги и будут иметь меньше времени на сверку платежей. Это может привести к сбоям и росту задолженности, предупреждают эксперты, пишет Ура.ру.