В России планируется создавать специальные площадки для сбора у населения строительных отходов

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В России могут внедрить систему раздельного сбора отходов после ремонта в многоквартирных домах, заявил РИА Новости гендиректор гендиректора Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек… Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальное возможность от этих отходов избавиться», - сказал Буцаев.

Также, по словам заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, следует постепенно ужесточать ответственность за выбрасывание всех видов отходов в один контейнер, а не в специальные места сбора.

«Конечно, вопрос заключается в том, кто должен оплатить создание этих мощностей и вывоз отходов. Часть отходов будет финансироваться в рамках системы РОП, например, шины, электроника - потребитель за это платить не должен. Вывоз же строительных отходов, образующихся у населения, видимо, придется финансировать в рамках деятельности региональных операторов», - заявил Макрушин.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Пресс-служба ППК РЭО