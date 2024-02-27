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В России не захотели изменять закон о доступе газовиков в квартиру

27 февраля 2024 13:09
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В России не захотели изменять закон о доступе газовиков в квартиру

Эксперты выступили против депутатских поправок в Жилищный кодекс (ЖК), предполагающих обязательный доступ газовщиков к оборудованию внутри квартир. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект экспертного заключения Совета при президенте по кодификации гражданского законодательства.

Там говорится, что внесенный 14 февраля законопроект не может быть поддержан «по принципиальным соображениям». Поправки предполагают, что собственник жилья должен обеспечить доступ сотрудников специализированной организации к внутриквартирному газовому оборудованию для работ по его техническому обслуживанию. В противном случае организация может потребовать доступа через суд.

Эксперты же заявили, что действующее законодательство уже содержит систему норм, регулирующих ситуацию, складывающуюся в случае недопуска собственником газовиков в квартиру для ремонта и техобслуживания. Если дважды не пустить в помещение специалиста, предусмотрена приостановка подачи газа. Кроме того, владельца квартиры могут оштрафовать на одну-две тысячи рублей, пишет Лента.

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