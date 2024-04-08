В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

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В России планируется внедрение электронных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что позволит гражданам отказаться от бумажных квитанций. Соответствующий законопроект, предложенный депутатами «Единой России» из Краснодарского края, получил поддержку комиссии Госдумы.

«Законопроект создает условия для оплаты коммунальных услуг и капремонта в электронной форме. Это упростит процесс для многих плательщиков», — отмечено в заключении комиссии, согласно сообщению «Известий».

Принятие инициативы позволит решить проблему несоответствия места фактического проживания граждан и адреса жилого помещения, по которому выставляется платеж. Также это сократит бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций.