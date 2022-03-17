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В «РКС-Самара» выбрали лучшего сотрудника по итогам работы в 2021 году

17 марта 2022 15:06
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Артём Душаев – сотрудник года «РКС-Самара»! 

В канун профессионального праздника в ресурсоснабжающей компании выбрали лучшего сотрудника по итогам работы в 2021 году. 

В «РКС-Самара» каждый месяц, начиная с 2014 года, выбирают лучшего сотрудника. Любое подразделение может выдвинуть кандидата, тайное голосование, в котором принимают участие более 50 человек, определяет победителя. 

В 2021 году руководители всех направлений подали 70 заявок на конкурс. Из них 60 – блок главного инженера. Трижды победителями становились сотрудники цеха эксплуатации канализации, дважды – цеха канализационных насосных станций и по одному разу – Городских очистных канализационных сооружений, центральной диспетчерской службы, цеха аварийно-восстановительных работ, цеха эксплуатации водопроводных сетей №1, насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2, службы охраны труда. 

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов поблагодарил руководителей, которые выдвигают своих работников на звание «Сотрудник месяца»: «Наша задача, не только контролировать всю работу, но и отмечать лучших. Руководитель должен знать, чем дышат его сотрудники, замечать заслуги каждого. Это и определяет число победителей в подразделении», - сказал Игорь Давыдов. 

Двенадцать Сотрудников месяца в канун профессионального праздника – Дня работников жилищно-коммунального хозяйства – традиционно выбрали Сотрудника года. Им стал Артём Душаев, техник участка механических работ цеха эксплуатации канализации. 

В июле 2021 года подразделения «РКС-Самара» вели замену канализационного коллектора на Волжском проспекте. Для этого пришлось перекрыть одну из самых красивых и видовых улиц Самары, идущую параллельно с Волгой. Из-за глубокого залегания трубы – более 7 метров – работы шли сложно. Но благодаря верным решениям и действиям специалистов ресурсоснабжающего предприятия, в том числе и Артёма Геннадьевича Душаева, ремонт сделали в максимально короткие сроки и избежали негативных последствий для системы водоотведения города. 

Награждая победителя, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Я благодарю каждого из победителей месяца. Вы работаете не за награды, но делаете это очень достойно, совершая настоящие подвиги. Артём Геннадьевич Душаев заполнил ещё одну страницу истории нашего предприятия. В музее истории самарского водопровода будет зафиксировано имя Сотрудника 2021 года. Но это ещё и история его семьи. Кубок останется в руках победителя навсегда, и спустя годы будет хороший повод вспомнить о своих рабочих подвигах и рассказать родным».

В мероприятии приняли участие технический директор «Российских коммунальных систем» Виктор Благовещенский и руководитель управления технологического развития производственной деятельности «Российских коммунальных систем» Андрей Моисеев. Они поддержали идею конкурса и отметили большую работу, которую «РКС-Самара» проводят не только в производственной сфере, но и во внутрикорпоративной.

 

Фото:  «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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