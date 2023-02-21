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Безопасность должна быть явной — такая задача была поставлена перед специалистами «РКС-Самара».
В «РКС-Самара» состоялся Совет безопасности
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В «РКС-Самара» состоялся Совет безопасности

21 февраля 2023 15:39
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Безопасность должна быть явной — такая задача была поставлена перед специалистами «РКС-Самара».

Безопасность должна быть явной — такая задача была поставлена перед специалистами «РКС-Самара». Какая работа была проведена в сфере охраны труда за 2022 год, рассказали сотрудники профильных подразделений на Совете безопасности. Это направление - одно из приоритетных на предприятии. Регулярно идёт поиск новых подходов к инструктажам и обучению, внедряется современное оборудование.

Продолжается совершенствование системы обслуживания пожарных гидрантов. Не  первый год к содействию привлекаются организации, рядом с которыми располагаются источники пожаротушения. Компании, чьё руководство понимает важность этой работы, разделяют с «РКС-Самара» ответственность за работоспособность ПГ, берут на себя обязанность обеспечить к ним беспрепятственный подход, очистить от снега и мусора.

Другой болезненный вопрос - соблюдение правил охраны труда - касался как сотрудников «РКС-Самара», так и подрядных организаций, которые ведут работы на объектах предприятия.

Главный управляющий директор Владимир Бирюков подчеркнул, что правила охраны труда мало просто знать - их необходимо сделать абсолютом: «Нужно добиться стопроцентного результата, чтобы мы могли с уверенностью сказать о нашем предприятии, что оно - безопасное. Для этого результаты работы каждого руководителя должны быть видны даже непрофильному специалисту».

Мероприятие завершили награждением победителей конкурса «Самый безопасный объект» 2022 года. Лучших выбирали по нескольким критериям: учитывали состояние оборудования и технической документации, санитарное, эстетическое состояние зданий.

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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