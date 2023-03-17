В «РКС-Самара» подвели итоги работ по благоустройству за 2022 год

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Ежегодно специалисты «РКС-Самара» проводят штаб по благоустройству, где подводят итоги проведённой работы. Сколько было вскрытий, открытых и отремонтированных колодцев, украденных или сломанных ограждений, сколько хороших и добрых дел было сделано сотрудниками за год – всё проанализировали и наметили планы на будущее.

За минувший год было закрыто 1415 колодцев, с выдумкой и желанием оформлены больше 200 крышек люков, установлено 380 устройств, защищающих от падения в колодцы, обновлены арт-фигуры на Подшипниковой. Это далеко не весь перечень работ, которые не только по необходимости, но и с желанием сделать город лучше и интереснее выполняют сотрудники «РКС-Самара».

Присутствовавшие на мероприятии главы районных администраций, чиновники городской администрации высоко оценили проделанную работу, поблагодарили предприятие в целом и отдельных сотрудников, вручили подарки и благодарности.

«Ни одна другая организация не делает столько для благоустройства города, не уделяет столько внимания общению с жителями, отчётам перед ними, в том числе в соцсетях, как «Самарские коммунальные системы», - сказал первый заместитель Главы г.о.Самары Владимир Василенко. – Мы часто критикуем друг друга. А вот поблагодарить некогда. Сегодня я говорю всем вам: спасибо за всё, что вы делаете для города. За тот курс на открытость, за быструю реакцию на просьбы жителей. И ещё хочу сказать, посмотрите на тех, кто выходит получать благодарности. Это опыт и молодость. Значит, есть уверенность в том, что предприятие будет профессионально развиваться».

Отдельная благодарность была адресована подрядным организациям, которые помогают строить, асфальтировать, чистить, кто идёт навстречу пожеланиям предприятия и жителям, вместе с «РКС-Самара» делает год комфортнее и интереснее.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Я благодарю коллег за поддержку и понимание наших общих проблем. Хочу сказать спасибо большинству районных и городской администрации за отзывчивость в решении общих вопросов. И конечно, спасибо сотрудникам, кто работает и над благоустройством города, и своего предприятия – с каждым годом нам становится удобнее и приятнее работать, а делать хочется всё больше и всё лучше».

Все благодарности и поздравления прозвучали в канун профессионального праздника, Дня работников жилищно-коммунального хозяйства - и были очень кстати.

Фото: «РКС-Самара»