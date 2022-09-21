в «РКС-Самара» определили лучшего электромонтёра.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Анапе завершился XI Международный фестиваль детских команд КВН.
«Детский КВН»: самарские команды вновь в телевизионном проекте
Основное внимание уделили вопросам развития АВТОВАЗа.
Правительство СО представило в Совет Федерации предложения по дополнительным мерам господдержки автомобильной отрасли
Создаются все условия для того, чтобы в регион возвращались ребята, получившие образование, компетенции за его пределами.
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития региона с участниками Молодежного совета Самарской области
В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников.
Самарские школьники могут пройти бесплатные курсы по программированию
По прежнему основным видом ДТП являются наезды на пешеходов.
В регионе пройдут масштабные рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов
В селе продолжается возведение модульного здания офиса врача общей практики.
Более 1500 жителей села Малая Малышевка будут получать медпомощь в новых условиях
Не забывайте, что зрение ребёнка нужно ежегодно проверять у врача.
Минздрав: как сохранить зрение школьника
Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке Минфина России и «Почта Банка» запускают совместный проект «Пушкин знает!».
Пушкин научит юных самарцев обращаться с деньгами
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.02
-0.15
EUR 60.05
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу
САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В «РКС-Самара» определили лучшего электромонтёра.

21 сентября 2022 13:37
140
в «РКС-Самара» определили лучшего электромонтёра.

В «РКС-Самара» прошёл конкурс профессионального мастерства среди электромонтёров. Соревновались восемь участников из различных цехов предприятия. Для звания лучшего нужно было пройти несколько этапов. Сначала проверили знания по электробезопасности и охране труда, затем приступили к практическим заданиям - оказанию первой медицинской помощи. Нужно было реанимировать и буквально вдохнуть энергию в «пострадавшего». Гоша-01 во время сердечно-лёгочной реанимации почти не сопротивлялся, изредка жаловался на сломанные рёбра и «ожил» почти у всех.

Основным заданием на конкурсе стал монтаж электрической схемы прямого и реверсивного пуска асинхронного электрического двигателя. Работа длилась больше часа, необходимо было собрать и подключить провода и кабели по предложенной схеме. Справились не все и не сразу, некоторым участникам пришлось поработать над ошибками. Комиссия проверяла всё: работоспособность устройства, соблюдение правил охраны труда, наличие всех средств защиты, аккуратность исполнения и чистоту рабочего места.

В итоге определились три победителя:

1 место - Алексей Удалов, электромонтёр ГВС

2 место - Тимофей Рыбкин, электромонтёр СЭЦ

3 место - Михаил Соснин, электромонтёр НФС-2

Награждая призёров, главный инженер Игорь Давыдов отметил, что конкурс профмастерства это не просто состязание, но и хороший повод обменяться опытом,  а также важное напоминание о правилах охраны труда: «Ваша специальность, работа с электричеством, требует очень чёткого, неукоснительного выполнения всех требований безопасности».

Победителям вручили грамоты и денежные призы, все участники получили подарочные сертификаты. В «РКС-Самара» постоянно работают над тем, чтобы высокие профессиональные навыки и соблюдение правил охраны труда, которые демонстрируют участники конкурсов профмастерства, стали нормой на производстве. 

 

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники «РКС-Самара» украшают колодцы рядом с вашим домом
20 сентября 2022, 09:43
Сотрудники «РКС-Самара» украшают колодцы рядом с вашим домом
В прошлом году «РКС-Самара» украсили к 135-летию самарского водопровода 135 водопроводных и канализационных колодцев. ЖКХ
366
В течение недели список работ может быть скорректирован. 
16 сентября 2022, 15:38
«РКС-Самара»: на следующей неделе запланированы работы по нескольким адресам с отключением воды в зданиях
В течение недели список работ может быть скорректирован.  ЖКХ
1510
В «РКС-Самара» на работах в колодцах ставят триподы
15 сентября 2022, 13:56
В «РКС-Самара» на работах в колодцах ставят триподы
Работа на инженерных коммуникациях опасна, требует определённых навыков и знаний. ЖКХ
712

В центре внимания
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
229
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
640
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
583
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
392
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
511
Весь список