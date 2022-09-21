в «РКС-Самара» определили лучшего электромонтёра.

140

В «РКС-Самара» прошёл конкурс профессионального мастерства среди электромонтёров. Соревновались восемь участников из различных цехов предприятия. Для звания лучшего нужно было пройти несколько этапов. Сначала проверили знания по электробезопасности и охране труда, затем приступили к практическим заданиям - оказанию первой медицинской помощи. Нужно было реанимировать и буквально вдохнуть энергию в «пострадавшего». Гоша-01 во время сердечно-лёгочной реанимации почти не сопротивлялся, изредка жаловался на сломанные рёбра и «ожил» почти у всех.

Основным заданием на конкурсе стал монтаж электрической схемы прямого и реверсивного пуска асинхронного электрического двигателя. Работа длилась больше часа, необходимо было собрать и подключить провода и кабели по предложенной схеме. Справились не все и не сразу, некоторым участникам пришлось поработать над ошибками. Комиссия проверяла всё: работоспособность устройства, соблюдение правил охраны труда, наличие всех средств защиты, аккуратность исполнения и чистоту рабочего места.

В итоге определились три победителя:

1 место - Алексей Удалов, электромонтёр ГВС

2 место - Тимофей Рыбкин, электромонтёр СЭЦ

3 место - Михаил Соснин, электромонтёр НФС-2

Награждая призёров, главный инженер Игорь Давыдов отметил, что конкурс профмастерства это не просто состязание, но и хороший повод обменяться опытом, а также важное напоминание о правилах охраны труда: «Ваша специальность, работа с электричеством, требует очень чёткого, неукоснительного выполнения всех требований безопасности».

Победителям вручили грамоты и денежные призы, все участники получили подарочные сертификаты. В «РКС-Самара» постоянно работают над тем, чтобы высокие профессиональные навыки и соблюдение правил охраны труда, которые демонстрируют участники конкурсов профмастерства, стали нормой на производстве.