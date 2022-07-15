В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей

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Если в доме за полгода произошло 16 засоров канализации, это повод задуматься, а можно ли вообще жить спокойно в таком доме? Получается, три раза в месяц минимум у жильцов нет возможности пользоваться унитазом и раковиной, а во дворе частенько изливаются стоки. Никто не захочет купить квартиру в таком доме - несмотря на то, что он находится в центре города, как например, дом 36 по ул. Гая.

Каждый раз при прочистке канализационных колодцев и труб аварийные бригады устраняют причины засоров: тряпки, подгузники, колготки, очистки, которые вместе с жиром образуют непроходимые пробки. Все это происходит потому, что жители считают, что в канализацию можно спускать все ненужное. Для всего ненужного есть мусорная корзина, а канализация - для растворимых продуктов жизнедеятельности человека.

«РКС-Самара» продолжают собирать «коммунальное досье» на самых злостных нарушителей правил канализации и публикуют список домов, где засоры из-за мусора в трубах - постоянные спутники дома. Антирейтинг за первые шесть месяцев 2022 года выглядит следующим образом:

Адреса домов с частыми засорами:

ул. Гая, 36 - 16 раз

ул. А.Матросова, 100 – 14 раз

ул. М.Тореза, 103 - 12 раз

ул. Физкультурная, 140 - 12 раз

ул. Республиканская, 52 - 12 раз

ул. Мяги, 15 – 12 раз

пос. Мехзавод, квартал 4, дом 1 – 12 раз

пр. Юных Пионеров, 34 - 11 раз

пр. Масленникова, 19 - 11 раз

ул. Советской Армии, 220 - 10 раз

ул. Победы, 90 - 10 раз

ул. Сердобская, 10 - 10 раз

пр. Кирова, 143 - 10 раз

ул. Партизанская, 58 - 10 раз

ул. Авроры, 122 – 10 раз

ул. Аэродромная, 16А – 9 раз

ул. Чапаевская, 45 - 9 раз

ул. Самарская, 190 - 9 раз

ул. Революционная, 48 - 9 раз

ул. Аэродромная, 6 - 9 раз

ул. Белорусская, 100 – 9 раз

ул. XXII партсъезда, 46 – 8 раз

ул. Коммунистическая, 14 – 8 раз

ул. М.Тореза, 21 – 8 раз

Ресурсоснабжающая компания напоминает всеми доступными способами: унитаз и раковина - не мусорная корзина! Именно нерастворимые отходы в трубах канализации скапливаются, запутываются друг в друге и образуют засор. Чтобы было понятнее, «РКС-Самара» вместе с «Комсомольской правдой» подготовили наглядные карточки об очевидных и неочевидных виновниках засоров в жилых домах. А также компания продолжит публиковать адреса с частыми проблемами на сетях канализации по вине жильцов.