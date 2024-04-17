В "РКС-Самара" начинается оформление летней воды на полив участков

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В «РКС-Самара» начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков. Все, кто в прошлом году оформлял временное водоснабжение участков, получат в свой почтовый ящик пакет документов: информационное письмо, счёт на оплату разрешения на подключение, квитанцию на оплату долгов (если они имеются), памятку по взаимодействию с представителями ресурсоснабжающей организации.

Абоненту нужно будет оплатить получение разрешения в отделениях «Сбербанка», заполнить заявление - и вместе с другими документами, (копия разрешения за 2023 год, копии чеков об оплате, и др.) передать в «РКС-Самара» письмом через Почту России или на электронный адрес info @ samcomsys . ru .

Обращаем внимание, что к этому моменту все долги абонента перед ресурсоснабжающей компанией должны быть погашены .

После получения документов специалисты «РКС-Самара» в течение недели выезжают на место и производят технологическое подключение. Руководители дачных «кустов» для получения разрешения на 2024 год будут приглашаться в офис на время, заранее согласованное со специалистом «РКС-Самара».