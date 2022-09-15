В «РКС-Самара» на работах в колодцах ставят триподы

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Работа на инженерных коммуникациях опасна, требует определённых навыков и знаний. Так, в колодцах и камерах ограниченное пространство, воздух с примесями опасных газов. Любые действия на объектах с повышенной опасностью должны производиться с помощью специального оборудования и снаряжения.

Второй год «РКС-Самара» внедряет в своих подразделениях специальные устройства для работы в колодцах - триподы. Это переносная установка, которая располагается над люком, и на неё крепится соединительно-амортизирующая система безопасности - трос и страховочный пояс для работника. С помощью трипода можно поднимать и опускать сотрудника в колодец, удерживать его на определённой высоте, а также быстро и без особых усилий достать оттуда при аварийной ситуации.

Сейчас линейные цеха ресурсоснабжающего предприятия используют 13 таких установок в работе: при плановых и аварийных ремонтах, в колодцах и камерах глубиной больше 1,8 метра. Для работы с триподом допускаются сотрудники, прошедшие специализированное обучение и подготовку.

Техника безопасности при проведении любых работ в «РКС-Самара» остаётся приоритетным направлением с постоянным теоретическим и практическим совершенствованием.



