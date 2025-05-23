В Новокуйбышевске пройдёт очередной этап ремонта тепловых сетей «Т Плюс»

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Специалисты «Т Плюс» проведут плановый ремонт тепловых сетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В связи с этим с 26 мая по 1 июня будет приостановлена подача горячего водоснабжения для всех жителей Новокуйбышевска.

В ходе ремонта энергетики проверят коммуникации на прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволяет выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск непредвиденных ситуаций в зимний период. Данное мероприятие проводится ежегодно в межотопительный период и является самым эффективным способом диагностики технического состояния тепловых сетей.

Энергетики «Т Плюс» обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.