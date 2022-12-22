Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент призвал в работе с молодёжью полностью исключить формализм и казёнщину, чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодёжь России многонациональна и представляет разные конфессии.
Дмитрий Азаров принял участие в Госсовете по вопросам реализации молодёжной политики
Дома для семей возвели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Три семьи сотрудников сельхозпредприятия из Шигонского района в преддверии нового года справили новоселье
Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.
ГИБДД СО: снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число автоаварий
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря.
Путин в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году.
Путин: послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года
Перед новым главой поставлена задача обеспечивать на территории района качественную реализацию нацпроектов и инвестиционных проектов, важных для развития района.
Главой Клявлинского района назначен Петр Климашов
В ходе демонстрации авторы показали различные условия, через которые проезжает грузовик.
Пустыня, снег и потоп: как электрический грузовик Tesla проверяют на прочность
Пристальное внимание будет уделено обеспечению расчистки внутриквартальных и дворовых проездов, придомовых территорий и подходов к объектам социальной сферы.
В ночь на 23 декабря на улицах города задействуют порядка 140 единиц техники
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.53
1.53
EUR 75.09
1.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ночь на 23 декабря на улицах города задействуют порядка 140 единиц техники

22 декабря 2022 18:25
143
Пристальное внимание будет уделено обеспечению расчистки внутриквартальных и дворовых проездов, придомовых территорий и подходов к объектам социальной сферы.

В конце недели ожидается ухудшение погодных условий: в ночь на пятницу синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и метель. Днем 23 декабря юго-западный ветер усилится, на дорогах может образоваться сильный накат и гололед.

Городские службы благоустройства заблаговременно получили информацию об ухудшении погодных условий. Елена Лапушкина поставила задачу всем профильным ведомствам подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели.

Владимир Василенко провел совещание с представителями внутригородских районов, профильных департаментов, МП «Благоустройство» и ООО «Экомед», а также муниципальных предприятий, ответственных за содержание парков, аллей, скверов и самарской набережной. Акцент сделан на уборке и обработке проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, а также посадочных площадок остановок и пешеходных зон вдоль улично-дорожной сети.

Также во внутригородских районах проведены совещания с районными службами благоустройства, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ТСН. До ответственных служб доведена информация о необходимости обеспечить расчистку придомовых и дворовых территорий, внутриквартальных проездов в ночь на 23 декабря. Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций.

Всем ответственным службам поручено обеспечить выход необходимой спецтехники и дворников.

Пристальное внимание будет уделено обеспечению расчистки внутриквартальных и дворовых проездов, придомовых территорий и подходов к объектам социальной сферы.

 

Фото:   администрация Самары

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
215
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
231
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
255
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
375
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
360
Весь список