В ночь на 23 декабря на улицах города задействуют порядка 140 единиц техники

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В конце недели ожидается ухудшение погодных условий: в ночь на пятницу синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и метель. Днем 23 декабря юго-западный ветер усилится, на дорогах может образоваться сильный накат и гололед.

Городские службы благоустройства заблаговременно получили информацию об ухудшении погодных условий. Елена Лапушкина поставила задачу всем профильным ведомствам подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели.

Владимир Василенко провел совещание с представителями внутригородских районов, профильных департаментов, МП «Благоустройство» и ООО «Экомед», а также муниципальных предприятий, ответственных за содержание парков, аллей, скверов и самарской набережной. Акцент сделан на уборке и обработке проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, а также посадочных площадок остановок и пешеходных зон вдоль улично-дорожной сети.

Также во внутригородских районах проведены совещания с районными службами благоустройства, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ТСН. До ответственных служб доведена информация о необходимости обеспечить расчистку придомовых и дворовых территорий, внутриквартальных проездов в ночь на 23 декабря. Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций.

Всем ответственным службам поручено обеспечить выход необходимой спецтехники и дворников.

Пристальное внимание будет уделено обеспечению расчистки внутриквартальных и дворовых проездов, придомовых территорий и подходов к объектам социальной сферы.

Фото: администрация Самары