В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за ноябрь

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Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за прошедший месяц. Узнать свое начисление за потребленное тепло в ноябре можно в Личном кабинете.

С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут также произвести оплату за отопление и горячую воду без необходимости посещать офисы компании.

«Все больше горожан предпочитают узнавать о начислениях и оплачивать услуги дистанционно. На сегодняшний день свыше 300 тысяч клиентов компании в регионе используют Личный кабинет для управления лицевым счетом онлайн», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.