В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за ноябрь

Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за прошедший месяц. Узнать свое начисление за потребленное тепло в ноябре можно в Личном кабинете.
С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут также произвести оплату за отопление и горячую воду без необходимости посещать офисы компании.
«Все больше горожан предпочитают узнавать о начислениях и оплачивать услуги дистанционно. На сегодняшний день свыше 300 тысяч клиентов компании в регионе используют Личный кабинет для управления лицевым счетом онлайн», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.
Напомним, что оплатить счета за ноябрь необходимо не позднее 10 декабря. Те клиенты, кто вместе с оплатой квитанции внесет рекомендуемый платеж за декабрь и погасит задолженность при наличии, примет участие в акции «В Новый год – без долгов!» Всем выполнившим данные условия будут списаны пени (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт. Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».