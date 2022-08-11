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В Куйбышевском районе открылся новый центр обслуживания клиентов для абонентов «РКС-Самара»

11 августа 2022 15:37
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Сегодня состоялся День открытых дверей в новом центре.

Объединённый центр обслуживания клиентов ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») и «Водных технологий» открылся в Куйбышевском районе по адресу: ул. Бакинская, 20. 

Теперь все вопросы, связанные с оплатой холодного водоснабжения и водоотведения, установкой и поверкой приборов учёта, получением разных справок и многие другие, можно будет решить в одном центре. 

Всего в Куйбышевском районе более 30 000 лицевых счетов на обслуживании «РКС-Самара». Сегодня состоялся День открытых дверей в новом центре. Ресурсоснабжающее предприятие наградило жителей дома № 20 по ул. Бакинской, во дворе которого и расположен ЦОК, которые всегда платят за холодную воду вовремя и в полном объёме. Добросовестные абоненты получили подарки и благодарственные письма.

Глава Куйбышевского района города Самары Алексей Коробков отметил положительные изменения в обслуживании абонентов: «С тех пор, как «Самарские коммунальные системы» взяли на обслуживание сети водоснабжения в Куйбышевском районе, обращений от жителей стало в несколько раз меньше, улучшилось содержание сетей, утечки стали устраняться оперативно. Но коммунальные услуги – это еще и качество клиентского сервиса. Новый офис предоставляет возможность абонентам в комфортных условиях получить ответы на свои вопросы. Открывая такие офисы, компания демонстрирует ответственное и уважительное отношение к клиентам». 

«Настроение хорошее и у тех, кто здесь работает, и у тех, кто приходит, – сказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Помещение светлое, с хорошим кондиционированием, новым ремонтом. А еще и подарки вручают тем, кто всегда своевременно платит».

Центр обслуживания клиентов по адресу: г. Самара, ул. Бакинская, 20 будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 без перерыва. Каждая третья суббота месяца – рабочая, с 08:00 до 17:00. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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