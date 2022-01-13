В Кировском районе Самары 13 многоквартирных домов остались без холодной воды

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13 января в Кировском районе Самары без холодной воды остались более двух тысяч человек. Из-за повреждения трубопровода подачу воды ограничили в 13 многоквартирных домах, передает sova.info.

Как стало известно, в 11:50 на пульт дежурного поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодной воды диаметром 500 мм по адресу: Старый переулок, 6. На месте работают бригады ресурсоснабжающего предприятия. На время ремонта холодную воду отключили в 13 зданиях.



В них живут 2 113 человек, в том числе 525 детей. В МЧС отметили, что в социальных объектах в этом районе водоснабжение не ограничили. Ремонт повреждённой трубы должны завершить сегодня до 20:00.

Фото: pixabay