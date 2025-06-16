В Госдуме сообщили об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в понедельник, 16 июня, сообщил об ужесточении с 1 сентября требований к концессионерам, которые ответственны за объекты водоотведения, а также за тепло- и водоснабжения.

«Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, концессионеры с 1 сентября должны будут разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это даст возможность оценивать и контролировать не только плановые показатели надежности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом.

Также Кошелев заявил, что были определены четкие требования, подтверждающие квалификацию концессионера, пишут "Известия".