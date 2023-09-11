В День города Самары «Т Плюс» провела игротеку в Струковском саду

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Свыше 400 юных самарцев посетили игротеку ПАО «Т Плюс» на Дне города Самары в Струковском саду. Территория интерактивных уроков энергетиков была организована в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Ведущими игротеки выступили сказочные герои - Теплослав и Капелька. Они познакомили ребят с правилами безопасности вблизи энергообъектов и рассказали о важности бережного отношения к природным ресурсам. Все желающие смогли попробовать свои силы в сборке напольных пазлов и тематических гигантских кубиков.

«Все дети стремятся изучить все новые и неизвестные для них места, совершить открытия, самостоятельно во всем разобраться. Поэтому очень важно обучить детей правилам безопасности в городе, в том числе, рядом с местами ремонтов теплосетей и другими энергообъектами, предостеречь о возможных опасностях», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Все гости игротеки получили тематические сувениры от энергетиков - магнитные закладки для книг и значки с правилами по безопасности и советами по сохранению природных ресурсов.

Фото: ПАО «Т Плюс»