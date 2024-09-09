В день города Самары специалисты «Т Плюс» рассказали юным горожанам о правилах энергобезопасности

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В воскресенье, 8 сентября, ПАО «Т Плюс» организовала для детей игротеку «Безопасность тепла и экологии» в Струковском саду. Мероприятие было приурочено к Дню города Самары и прошло в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче».

Энергетики «Т Плюс» предложили всем желающим собрать гигантские напольные пазлы с советами по безопасности вблизи энергообъектов и экономии ресурсов. В увлекательной игре приняли участие как дети, так и взрослые. Помощником выступил сказочный герой-энергетик Теплослав.

«С началом учебного года важно напомнить всем школьникам Самары о простых правилах безопасности вблизи тепловых сетей, мест проведения ремонтных работ и других энергетических объектов. Уверена, наши советы, преподнесенные в игровой форме, надолго запомнятся ребятам и уберегут их от неприятных ситуаций на улицах мегаполиса», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Всего интерактивную площадку «Т Плюс» на Дне города посетили свыше 350 юных самарцев с родителями. Каждый из гостей получил подарок от энергетиков – магнитные закладки для книг.

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс»