В Большеглушицком районе требуют капремонта водопроводных сетей на пяти улицах районного центра

Главные новости:
Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.
1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.
Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
Мероприятия
170
Прокуратура Большеглушицкого района Самарской области проверила соблюдение законодательства о водоснабжении.

Установлено, что водоснабжающие сети по ул. Кишиневской, ул. Московской, ул. Донецкой, ул. Коммунистической и ул. Фокина в селе Большая Глушица изношены на 70 % и требуют реконструкции. Это стало причиной частых коммунальных аварий.

В нарушение требований федерального законодательства администрация сельского поселения не принимает действенных мер, направленных на надлежащее содержание системы водоснабжения и водоотведения.

Прокурор района внес в адрес главы сельского поселения Большая Глушица представление, однако фактически нарушения устранены не были. 

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о возложении на орган местного самоуправления обязанности выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей на указанных улицах.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле надзорного ведомства.

В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
176
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
232
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
1600
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
838
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
1492
