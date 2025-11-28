В Большеглушицком районе требуют капремонта водопроводных сетей на пяти улицах районного центра

Прокуратура Большеглушицкого района Самарской области проверила соблюдение законодательства о водоснабжении.
Установлено, что водоснабжающие сети по ул. Кишиневской, ул. Московской, ул. Донецкой, ул. Коммунистической и ул. Фокина в селе Большая Глушица изношены на 70 % и требуют реконструкции. Это стало причиной частых коммунальных аварий.
В нарушение требований федерального законодательства администрация сельского поселения не принимает действенных мер, направленных на надлежащее содержание системы водоснабжения и водоотведения.
Прокурор района внес в адрес главы сельского поселения Большая Глушица представление, однако фактически нарушения устранены не были.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о возложении на орган местного самоуправления обязанности выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей на указанных улицах.
Решением суда требования прокурора удовлетворены.
Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле надзорного ведомства.