в 2026 году сменится дата отправки квитанции за услуги ЖКХ

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В России с марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и перенесется с 1-го на 5-е число. Об этом 15 июля сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — приводит «РИА Новости» слова зампреда.

Кроме того, он отметил, что в сфере предоставления услуг ЖКХ в РФ будет создан четкий алгоритм. По его словам, данное изменение является шагом к созданию прозрачной и клиентоориентированной системы. Это в свою очередь позволит учитывать финансовые циклы и повседневную жизнь граждан РФ, пишут "Известия".