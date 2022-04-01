Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 1 на 2 апреля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Транзитная/Макаренко,

- Вологодская от Обувной до Трубной,

- Трубная,

- проезд (примыкание) от Осетинской до Народной,

- Буянова от Л. Толстого до Красноармейской,

- Волжский пр.,

- Владимирская от Пензенской до Чернореченской,

- пр. Кирова от Московского шоссе до Стара-Загора,

- Г. Димитрова,

- дорога 15 квартала.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.