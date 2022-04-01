Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 1 на 2 апреля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Транзитная/Макаренко,
- Вологодская от Обувной до Трубной,
- Трубная,
- проезд (примыкание) от Осетинской до Народной,
- Буянова от Л. Толстого до Красноармейской,
- Волжский пр.,
- Владимирская от Пензенской до Чернореченской,
- пр. Кирова от Московского шоссе до Стара-Загора,
- Г. Димитрова,
- дорога 15 квартала.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.