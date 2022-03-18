Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 18 на 19 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Волжский пр. от Маяковского до Полевой,
- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,
- Маяковского от Ленинской до Самарской,
- Арцыбушевская от Красноармейской до Ульяновской,
- Осипенко от Волжского пр. до Мичурина,
- Дыбенко от 3 проезда в сторону Авроры,
- перекресток Мичурина/Луначарского,
- перекресток Мичурина/Челюскинцев,
- Революционная от Аэродромной до Гагарина,
- Ташкентская от путепровода до Солнечной,
- Ново-Вокзальная от пр. К. Маркса до Стара-Загора,
- Восьмая просека,
- Седьмая просека,
- Ставропольская от Ново-Вокзальной до пр. Кирова,
- Авроры от Съездовской до Печерской и от Печерской до Гагарина,
- Дыбенко от И. Булкина до Советской Армии,
- Казачья от ул. Чистое поле до Шоссейной,
- Сельская от разворотного кольца до Белорусской.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!