Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 18 на 19 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Волжский пр. от Маяковского до Полевой,

- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,

- Маяковского от Ленинской до Самарской,

- Арцыбушевская от Красноармейской до Ульяновской,

- Осипенко от Волжского пр. до Мичурина,

- Дыбенко от 3 проезда в сторону Авроры,

- перекресток Мичурина/Луначарского,

- перекресток Мичурина/Челюскинцев,

- Революционная от Аэродромной до Гагарина,

- Ташкентская от путепровода до Солнечной,

- Ново-Вокзальная от пр. К. Маркса до Стара-Загора,

- Восьмая просека,

- Седьмая просека,

- Ставропольская от Ново-Вокзальной до пр. Кирова,

- Авроры от Съездовской до Печерской и от Печерской до Гагарина,

- Дыбенко от И. Булкина до Советской Армии,

- Казачья от ул. Чистое поле до Шоссейной,

- Сельская от разворотного кольца до Белорусской.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!