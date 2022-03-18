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Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

18 марта 2022 16:16
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 18 на 19 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 
 
- Волжский пр. от Маяковского до Полевой, 
- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной, 
- Маяковского от Ленинской до Самарской, 
- Арцыбушевская от Красноармейской до Ульяновской, 
- Осипенко от Волжского пр. до Мичурина, 
- Дыбенко от 3 проезда в сторону Авроры, 
- перекресток Мичурина/Луначарского, 
- перекресток Мичурина/Челюскинцев, 
- Революционная от Аэродромной до Гагарина, 
- Ташкентская от путепровода до Солнечной, 
- Ново-Вокзальная от пр. К. Маркса до Стара-Загора, 
- Восьмая просека, 
- Седьмая просека, 
- Ставропольская от Ново-Вокзальной до пр. Кирова, 
- Авроры от Съездовской до Печерской и от Печерской до Гагарина, 
- Дыбенко от И. Булкина до Советской Армии, 
- Казачья от ул. Чистое поле до Шоссейной, 
- Сельская от разворотного кольца до Белорусской. 
 
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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