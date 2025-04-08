УК Куйбышевского района Самары не выполнили рекомендаций «ЭнергосбыТ Плюс» перед температурными испытаниями

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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обратился в надзорные органы по факту самовольных действий управляющих компаний Куйбышевского района в период проведения обязательных температурных испытаний тепловых сетей.

Данное мероприятие проходит в Самаре с 8 по 9 апреля 2025 года и позволяет проверить исправность оборудования. В эти дни в сетях теплоснабжения и в системах отопления жилых домов должна циркулировать вода повышенной температуры, соответствующей максимальным зимним значениям.

Со стороны тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» был проведён инструктаж, в рамках которого обслуживающим организациям было рекомендовано устранить неисправности и выполнить мероприятия, необходимые для успешного проведения испытаний. Однако уже начиная с 7 апреля в адрес ресурсоснабжающей организации стала поступать информация от горожан об отключении отопления в жилых домах.

«Несмотря на выданные рекомендации, управляющие компании Куйбышевского района проигнорировали правила проведения испытаний и самовольно отключили жилой фонд от централизованной системы теплоснабжения. Очевидно, что таким образом руководство данных организаций стремится скрыть ненадлежащее техническое состояние внутридомовых систем теплопотребления», – отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.