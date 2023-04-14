Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов прошли на ТЭЦ ВАЗа

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На ТЭЦ ВАЗа (ПАО «Т Плюс») прошло комплексное учение по локализации разлива нефтепродуктов. Это уже третья плановая проверка объектов Самарского филиала энергокомпании: ранее свою готовность к устранению подобных инцидентов подтвердили Самарская ГРЭС и Самарская ТЭЦ.

Согласно легенде, на территории мазутного хозяйства ТЭЦ ВАЗа произошло разрушение одного из баков. Для локализации разлива нефтепродуктов и предотвращения их возгорания на станцию оперативно прибыли подразделения МЧС по Самарской области, профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», полиции и скорой помощи. В общей сложности в учении были задействованы 67 человек экстренных служб и энергетиков, а также 17 единиц специальной техники.

Специальная наблюдательная комиссия оценивала взаимодействие персонала электростанции с профильными ведомствами и организациями. В результате участники комплексного учения подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов. В ближайших планах провести аналогичные комплексные учения на Сызранской ТЭЦ.