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В результате участники комплексного учения подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов.
Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов прошли на ТЭЦ ВАЗа
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Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов прошли на ТЭЦ ВАЗа

14 апреля 2023 14:42
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В результате участники комплексного учения подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов.

На ТЭЦ ВАЗа (ПАО «Т Плюс») прошло комплексное учение по локализации разлива нефтепродуктов. Это уже третья плановая проверка объектов Самарского филиала энергокомпании: ранее свою готовность к устранению подобных инцидентов подтвердили Самарская ГРЭС и Самарская ТЭЦ.

Согласно легенде, на территории мазутного хозяйства ТЭЦ ВАЗа произошло разрушение одного из баков. Для локализации разлива нефтепродуктов и предотвращения их возгорания на станцию оперативно прибыли подразделения МЧС по Самарской области, профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», полиции и скорой помощи. В общей сложности в учении были задействованы 67 человек экстренных служб и энергетиков, а также 17 единиц специальной техники.

Специальная наблюдательная комиссия оценивала взаимодействие персонала электростанции с профильными ведомствами и организациями. В результате участники комплексного учения подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов. В ближайших планах провести аналогичные комплексные учения на Сызранской ТЭЦ.

 

Теги: Т ПЛЮС

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