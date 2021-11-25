У организаций Самарской области осталось 5 дней, чтобы принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

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До 30 ноября 2021 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» из числа юридических лиц могут подать заявку на участие в акции «В Новый год – без долгов!». На сегодняшний день уже около 1500 организаций региона претендуют на ценные призы от энергетиков.

Напомним, что акция «В Новый год – без долгов!» для жителей Самарской области проводится компанией «ЭнергосбыТ Плюс» с 2015 года. Впервые в этом году в ней могут принять участие клиенты энергокомпании из числа юридических лиц. Для этого им необходимо до 30 ноября 2021 года заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции является регистрация бизнеса в личном кабинете для клиентов - юридических лиц.

«Для многочисленных предпринимателей региона это отличная возможность урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. Более того, у каждого участника есть шанс получить ценный приз - сертификат на работу с оператором электронного документооборота или годовую подписку на сервис для тех, кто уже работает с ЭДО», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.