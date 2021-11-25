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У организаций Самарской области осталось 5 дней, чтобы принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

25 ноября 2021 18:05
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На сегодняшний день уже около 1500 организаций региона претендуют на ценные призы от энергетиков.

До 30 ноября 2021 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» из числа юридических лиц могут подать заявку на участие в акции «В Новый год – без долгов!». На сегодняшний день уже около 1500 организаций региона претендуют на ценные призы от энергетиков.

Напомним, что акция «В Новый год – без долгов!» для жителей Самарской области проводится компанией «ЭнергосбыТ Плюс» с 2015 года. Впервые в этом году в ней могут принять участие клиенты энергокомпании из числа юридических лиц. Для этого им необходимо до 30 ноября 2021 года заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции является регистрация бизнеса в личном кабинете для клиентов - юридических лиц.

«Для многочисленных предпринимателей региона это отличная возможность урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. Более того, у каждого участника есть шанс получить ценный приз - сертификат на работу с оператором электронного документооборота или годовую подписку на сервис для тех, кто уже работает с ЭДО», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.

 

Теги: Т ПЛЮС

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