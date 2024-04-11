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У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появилась возможность списать пени

11 апреля 2024 16:33
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До 31 мая клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весна – тают пени» и списать имеющиеся пени.

До 31 мая клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весна – тают пени» и списать имеющиеся пени. Такую возможность жителям региона энергокомпания предоставляет с 2018 года.

Для участия в акции достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

«Благодаря весенней акции наши клиенты могут выгодно оплатить услуги энергокомпании, не переплачивая штрафные начисления за просрочку. С каждым годом число горожан, полностью рассчитавшихся за полученное тепло в рамках этой инициативы, только растет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию о проведении акции «Весна - тают пени!» можно на сайте promo.esplus.ru.

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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