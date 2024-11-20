Трубу ХВС на Хасановской в Самаре пытались украсть

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«Новый способ ремонта», «И так сойдёт» - упражнялись в остроумии пользователи соцсетей, когда по интернету разлетелось видео с ул. Хасановской. Там, около 31 дома, возник внезапный перформанс: из наружной трубы холодного водоснабжения бил фонтан холодной воды, который кто-то прикрыл... креслом.

Пока видео набирало просмотры, дежурная бригада «РКС-Самара» уже выехала по адресу, хорошо, что находились недалеко. При этом сообщения в диспетчерскую об аварии не было! Да и как потом оказалось, что это вовсе и не авария! На трубу диаметром 80 мм сотрудники аварийной бригады поставили хомут, утечку воды остановили.

Позже удалось восстановить примерную историю происшествия: как рассказали местные жители, неизвестный мужчина зачем-то попытался срезать кусок трубы, наверное, посчитал, что ему нужнее. Вот только труба оказалась действующей, подводящей воду в дом. Когда в мужчину ударила струя холодной воды, он спешно удалился, заботливо прикрыв утечку подручным материалом - старым креслом, которое валялось неподалёку.

Аварию устранили быстро, но видео всё ещё будоражит соцсети, вызывая смех и недоумение жителей. Водоснабжение 31 дома по Хасановской осуществляется в штатном режиме. «РКС-Самара» напоминают, что вмешиваться в работу инженерных коммуникаций (труб задвижек, колодцев) запрещено: это опасно и для людей, и для процесса водоснабжения. И совсем не смешно. Мы пошли дальше работать.