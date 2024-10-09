Тольяттинская ТЭЦ поучаствовала во Всероссийской плановой штабной тренировке по гражданской обороне

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Сотрудники Тольяттинской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») приняли участие во Всероссийской плановой штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России. Её основной целью стала отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

В рамках тренировки на электростанции был развёрнут пост радиационно-химического назначения. Командиром поста выступила начальник химической лаборатории ТоТЭЦ Наталья Нуреева.

«Персонал ТоТЭЦ в постоянном режиме отрабатывает готовность к ликвидации и устранению внештатных ситуаций. Для этого проводятся внутристанционные тренировки. Кроме того, сотрудники ТЭЦ привлекаются к общегородским мероприятиям по алгоритму взаимодействия с МЧС», - отметил технический директор – главный инженер Тольяттинской ТЭЦ Вадим Николаев.

По итогам тренировки организаторы отметили высокий уровень подготовки персонала станции.