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Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря

1 декабря 2022 09:17
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Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 декабря, на жилищные - с 1 января. В соответствии с постановлением правительства РФ, затем тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться полтора года - до 1 июля 2024 года.

Правительство РФ в сентябре приняло решение перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития, пишет Интерфакс.

Перенос сроков индексации на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года в Минэкономразвития объясняют "необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения".

В 2022 году правительство уже проводило индексацию тарифов ЖКХ - с 1 июля в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого - дважды в год.

Как напоминали ранее в ФАС, существующая система тарифного регулирования не допускает увеличение совокупного платежа за "коммуналку" граждан больше, чем на величину инфляции.

"ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги - параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях", - заверили в ФАС.

Там добавили, что за последние несколько лет проведена работа по внедрению элементов долгосрочности тарифов, что позволяет сделать ценообразование стабильным для потребителей. Кроме того, сохраняется выстроенная многоуровневая система защиты населения от резкого изменения тарифов. Также расширены методические инструментарии регулирования для регионов.

Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе принимает правительство субъекта РФ. В Москве это будет 9% совокупно. Стоимость услуги обращения с отходами в этом году останется практически без изменения. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет установлен в размере 24,09 рублей за кв.м.

Одновременно с этим в 2023 году будет проведена индексация всех социальных выплат, исходя из значения фактической инфляции 2022 года.

Эксперты подчеркивают, что совокупный рост стоимости коммунальных услуг будет ниже прогнозируемого на 2022 год уровня инфляции.

"Во-первых, индексация на 8,5% с декабря с учетом прошедшей в июле индексации на 3% означает рост среднегодовой цены в 2022 году по сравнению с 2021 годом порядка 4%, что существенно ниже прогнозируемой инфляции. Во-вторых, решение долгосрочное - в 2023 году и в первом полугодии 2024 года не предполагается дополнительной индексации цен. В этом смысле государство не отступает от политики сдерживания платежей граждан за коммунальные услуги", - говорит директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

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