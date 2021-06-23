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«Т Плюс» завершил капитальный ремонт газотурбинной установки на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с помощью робота-диагноста

23 июня 2021 15:14
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Это повысит надёжность работы основного теплоисточника Новокуйбышевска.

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» завершил капитальный ремонт газотурбинной установки типа PG6111FA ст.№1 на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Это повысит надёжность работы основного теплоисточника Новокуйбышевска.

В частности, на газовой турбине ст.№1 НкТЭЦ-1 была произведена инспекция тракта горячего газа и генератора газотурбинной установки с комплексной проверкой всех узлов и цепей. В этом энергетикам помогал специализированный робот-диагност. Параллельно проводились работы на котле утилизаторе №1 с вырезкой образцов поверхностей нагрева для проведения контроля металла. В настоящий момент блок находится в работе.

В 2021 году на станции уже был успешно проведен капитальный ремонт турбогенератора ст.№6. В ближайших планах инспекция ГТУ ст.№2 и капитальный ремонт энергетического котла ст.№2. Комплекс мероприятий позволит минимизировать риски внеплановых отключений генерирующего оборудования в период отопительного сезона 2021-2022 годов.

 

Фото:   ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Капитальный ремонт Т ПЛЮС

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