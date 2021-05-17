«Т Плюс» завершил капитальный ремонт турбоагрегата Тольяттинской ТЭЦ

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» завершил капитальный ремонт турбоагрегата №4 на Тольяттинской ТЭЦ. Это повысит надежность работы основного теплоисточника Центрального района города.

В течение марта-апреля 2021 года на турбине №4 ТоТЭЦ были заменены несколько сегментов соплового аппарата, ответственного за разгон пара до сверхзвуковых скоростей. По результатам ремонта продлен ресурс длительности работы агрегата. Всего на Тольяттинской ТЭЦ установлены 9 турбоагрегатов, на трех из которых в этом году пройдут капитальные ремонты, а на оставшихся 6-ти – текущие.

На сегодняшний день крупные ремонтные работы выполняются и на ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Самарской ТЭЦ. В частности, на крупнейшей станции областной столицы – Самарской ТЭЦ - проходит капитальный ремонт турбоагрегата №1. Здесь планируется выполнить работы в проточной части турбины, где происходит преобразование кинетической энергии струи пара в механическую энергию вращения ротора. Также будет произведена антикоррозионная обработка металлоконструкций и замена некоторых узлов агрегата.

«В целом в ремонтную кампанию 2021 года энергетики планируют капитально отремонтировать 8 турбоагрегатов на различных электростанциях региона, а также выполнить средний ремонт блока ПГУ Сызранской ТЭЦ и провести большие инспекции двух газотурбинных установок Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Это позволит минимизировать риски внеплановых отключений генерирующего оборудования в период отопительного сезона 2021-2022 годов», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

На данный момент в летней ремонтной кампании на ТЭЦ, ГРЭС и котельных филиала «Самарский» задействовано свыше 100 специалистов подрядных организаций. По состоянию на 17 мая, все работы выполняются согласно утвержденных графиков, в установленные сроки.