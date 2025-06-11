«Т Плюс» заменит участок теплосети по улице Первомайской в Самаре

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В рамках подготовки города к зиме компания «Т Плюс» модернизирует участок теплосети в районе пересечения улицы Первомайской и проспекта Ленина. В связи с этим с 13 июня здесь будет временно изменена схема автомобильного движения.

Для минимизации неудобств улицу Первомайскую будут перекрывать поэтапно, ограничивая движение автотранспорта следующим образом:

- с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня – перекрытие улицы Первомайской от дома № 80 по улице Полевой (Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной), в этот период временно выведут из эксплуатации участок в районе перекрестка улицы Первомайской/проспекта Ленина (в направлении «из города»), трамвайное полотно, а после разделительной полосы по проспекту Ленина будут недоступными для проезда первая и часть второй полосы этой автодороги;

- с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня – перекрытие половины проезжей части на перекрестке проспекта Ленина/улицы Первомайской (в направлении движения к улице Полевой, по четной стороне проспекта Ленина) до дороги-дублера проспекта Ленина.

Схема дорожного движения утверждена администрацией города. «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.

Теплоэнергетики призывают жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт самарцев ближайшей зимой. Также «Т Плюс» напоминает жителям о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей. Ни в коем случае не заходить за сигнальные ограждения и не сдвигать их с места! Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»