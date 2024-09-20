«Т Плюс» заменила два участка теплосети в Самаре при поддержке Фонда развития территорий

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«Т Плюс» заменила два участка теплосети на улицах Революционной и Литвинова в Самаре. Проект реализован в 2023-2024 годах с привлечением льготного займа за счёт средств Фонда национального благосостояния. Оператором этого механизма модернизации ЖКХ выступает ППК «Фонд развития территорий». Благодаря этому механизму государственно-частного партнёрства энергетики обновили 1,9 километров подземных коммуникаций.

Модернизация позволит повысить качество коммунальных услуг, а также сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе, за счёт снижения их аварийности и повышения энергоэффективности. Так, благодаря привлечению льготного займа за счёт средств Фонда национального благосостояния специалисты «Т Плюс» заменили 399 метров теплосети в районе пересечения улиц Революционной и Маломосковской. Также были обновлены трубопроводы протяженностью 1519 метров по улицам Литвинова и Мелекесской с пересечением Зубчаниновского шоссе. На обоих объектах выполнены строительно-монтажные работы в 100% объёме и полностью восстановлено благоустройство.

«Благодаря участию Фонда развития территорий в этом удалось году увеличить общее число модернизируемых объектов тепловых сетей, и, как следствие, повысить надёжность теплоснабжения для большего числа жителей областной столицы», – отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.