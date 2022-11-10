«Т Плюс» закупила новую спецтехнику в Самаре

202

В автоколонну Волжского филиала АО «ЮНИС» (дочернее общество ПАО «Т Плюс») поступила новая спецтехника, необходимая для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.

В частности, самарскими энергетиками приобретен автомобильный кран «Ивановец» на шасси КамАЗ 53229 повышенной грузоподъемностью 27 тонн. Его телескопическая трехсекционная стрела имеет длину 20 метров. Также на службу энергокомпании поступил самосвал КамАЗ грузоподъемностью 15 тонн и автомобильный манипулятор.

«Ежедневно на линию только в областном центре выходит порядка 140 единиц техники для нужд энергокомпании. Новая спецтехника по потребности может быть также привлечена к работам на станциях и теплосетях городов Самарской области», - отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

Энергетики регулярно обновляют свой автопарк. За последние два года были закуплены 32 единицы новой техники, среди которых экскаваторы, погрузчики, автокраны и автомастерские.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»