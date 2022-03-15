«Т Плюс» выпустил путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре»

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ПАО «Т Плюс» выпустило необычный путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре». В его основу легла палитра красок арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест».

Путеводитель предлагает по-новому взглянуть на знаковые места областной столицы. Путешествие по Самаре, ее традициям и городским легендам рифмуется с 20 уникальными цветами, такими как «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Вечерний Струковский», «Поздний закатный», «Весенний Проран» и другие. В настоящее время данная палитра украшает бетонное ограждение старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС.

В путеводителе «20 ярких маршрутов по Самаре» собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников. Издание будет полезно как жителям, так и гостям города, решившим провести в Самаре и ее окрестностях незабываемые выходные.

Фото: ПАО «Т Плюс»