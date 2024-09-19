«Т Плюс» выполнит техническое обслуживание оборудования котельной 116 км

43

В рамках подготовки к отопительному сезону сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выполнят техническое обслуживание оборудования котельной 116 км. В связи с этим с 00:00 часов 23 сентября до 23:59 26 сентября 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: Пугачевский тракт – ул. Грозненская – ул. Бакинская – ул. Придорожная – Молодежный переулок - Саратовский переулок - ул. Хасановская - Гаражный проезд - Долотный переулок - ул. Егорова.

На водогрейной котельной планируется проверить техническое состояние всего основного и вспомогательного оборудования, произвести промывку трубопроводов, оценить надежность запорной арматуры. Данный комплекс мероприятий является обязательным перед прохождением каждого осенне-зимнего максимума нагрузок.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!