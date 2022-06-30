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«Т Плюс» выполнило замену теплосети по улице Рабочей в Самаре

30 июня 2022 15:32
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В Самаре ведется плановая замена теплосетей «Т Плюс» на 12 участках.

ПАО «Т Плюс» выполнило замену теплосети по ул.Рабочей, на участке от ул.Галактионовской до ул.Самарской. Восстановлением благоустройства здесь займется специализированная компания. В общей сложности плановые работы по замене подземных коммуникаций «Т Плюс» ведутся сейчас на 12 участках в Самаре.

Теплотрасса по ул.Рабочей обеспечивает теплом в отопительный период порядка 25 зданий Ленинского района, среди которых жилые дома и учреждения. Крупнейшим потребителем, запитанным от данного трубопровода, является Самарский академический театр оперы и балета. На весь период проведения ремонтных работ энергетики сохранили подачу горячей воды для объектов; для этого был смонтирован временный трубопровод.

На этом участке, как и на всех объектах перекладок, «Т Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Система контроля СОДК определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, позволяя дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций.

«Призываю горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обязательными работами по подготовке города к зиме!» - отметил технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») Александр Климашин.

В 2022 году благодаря переходу на «альткотельную» энергетики «Т Плюс» продолжат масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре и Новокуйбышевске. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

 

Фото:   ПАО «Т Плюс»



 

«Т Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС

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