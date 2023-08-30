«Т Плюс» выполнила перекладку участка теплосети по улице Алексея Толстого в Самаре

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Самарский филиал «Т Плюс» заменил участок теплосети по ул. Алексея Толстого между улицами Льва Толстого и Некрасовской. На объекте смонтировано 563 метра труб различного диаметра, что позволит повысить качество и надежность теплоснабжения для более чем 800 многоквартирных домов и свыше 50 социальных учреждений.

Новые трубы в предизолированном исполнении оснащены системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров – это один из элементов большой программы автоматизации. В ближайшее время теплоэнергетики планируют выполнить благоустройство на объекте.

«В настоящее время замена теплосети продолжается на 14 участках в Самаре. Все работы идут в графике и будут завершены до начала отопительного сезона», – отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Высокие объемы перекладок тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». В частности, только в областной столице этим летом планируется заменить свыше 56 км подземных коммуникаций. Результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

Фото: администрация Самары