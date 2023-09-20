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«Т Плюс» выполнила капитальный ремонт энергокотла на Новокуйбышевской ТЭЦ-1

20 сентября 2023 10:24
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«Т Плюс» выполнила капитальный ремонт энергокотла на Новокуйбышевской ТЭЦ-1

ПАО «Т Плюс» завершило капитальный ремонт энергетического котла №6 Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Выполненные работы позволят улучшить технические характеристики агрегата и повысить надёжность теплоснабжения горожан.

В рамках капитального ремонта были заменены около 1,5 км экранных и водоопускных труб различного диаметра общим весом 17 тонн. Также выполнено диагностирование основных элементов котлоагрегата. К капремонту привлекались 18 специалистов подрядной организации. Все работы завершились по графику.

«В целом с начала 2023 года на станции проведен капитальный ремонт энергетического котлоагрегата №6 и турбоагрегата №1, а также весь запланированный комплекс работ в рамках подготовки станции к прохождению отопительного периода», - отметил технический директор – главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.

Теги: Т ПЛЮС

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