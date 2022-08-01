«Т Плюс» проверит на прочность тепловые сети Самарской ТЭЦ 

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С 3 по 13 августа 2022 года ПАО «Т Плюс» в рамках проведения текущего ремонта 4-й магистрали Самарской ТЭЦ будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим приостанавливается подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: Землянский проезд - Зубчаниновское шоссе - ул.Земеца - ул.Литвинова - ул.Магистральная - Товарная.

В ходе опрессовки энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением теплоносителя. В этой связи «Т Плюс» призывает жителей соблюдать обязательные меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений. Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону 953-79-04 и 279-79-79.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к зиме!