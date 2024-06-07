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«Т Плюс» проведет ремонт I-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ

7 июня 2024 09:34
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«Т Плюс» проведет ремонт I-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт I-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 13 по 26 июня 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: пр-т Карла Маркса - ул. Стара Загора - ул. Ново-Вокзальная – ул. 22 Партсъезда – ул. Г.Димитрова – ул. Ташкентская – ул. Фадеева.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта; не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

Теги: Т ПЛЮС

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