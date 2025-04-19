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«Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от котельных № 2 и № 8 в Тольятти

19 апреля 2025 18:24
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На этот период будет приостановлено горячее водоснабжение потребителей.

С 21 по 27 апреля 2025 года специалисты «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей центральной части Комсомольского района, а также мкрн Шлюзовой и мкрн Жигулевское море повышенным давлением воды. На этот период будет приостановлено горячее водоснабжение потребителей.

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно после отопительного сезона, чтобы проверить прочность и герметичность трубопроводов. Данное мероприятие является обязательным и самым эффективным способом диагностики технического состояния тепловых сетей.

Энергетики «Т Плюс» обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячее водоснабжение потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

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