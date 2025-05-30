В июне клиенты пяти управляющих компаний Тольятти получат квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»

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В начале июня 2025 года жители домов Автозаводского района Тольятти, находящихся под управлением пяти управляющих компаний, получат квитанции за тепло и горячую воду от «ЭнергосбыТ Плюс». Речь идёт о клиентах ООО «УК № 2 ЖКХ» (ИНН 6321165830), ООО «БОН» (ИНН 6321299908), ООО УК «Энерджи» (ИНН 6324079210), ООО УК «ТЛТ» (ИНН 6324103180) и ООО УК «Восточная» (ИНН 6324109961). Таким образом, с мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.

Решение о переводе граждан на прямые расчёты с поставщиком ресурсов принято согласно нормам Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми ресурсоснабжающим организациям предоставляется право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора снабжения при наличии у управляющей компании задолженности в размере двух среднемесячных величин. На сегодняшний день задолженность пяти данных управляющих компаний перед ПАО «Т Плюс» составляет 456 млн рублей.

В первом платёжном документе будет указан персональный номер лицевого счёта (он расположен в средней части квитанции, выделенной серым цветом). Также горожанам станут доступны дистанционные сервисы компании, позволяющие решить все вопросы без посещения офисов обслуживания. В частности, новые клиенты компании смогут дистанционно передавать показания приборов учёта, узнавать о состоянии лицевых счетов и начислениях, получать электронную квитанцию с неограниченным сроком хранения или обращаться за консультацией к специалистам.

По всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, горожане могут обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании: https://samara.esplus.ru/feedback/.